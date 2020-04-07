Arap dünyasında Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
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Katar, Fas, Güncel

Arap dünyasında Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (kovid-19) sebebiyle, Fas, Katar, Cezayir ve Irak'ta can kayıpları artarken, Bahreyn, Lübnan, Filistin ve Ürdün'de de vaka sayıları yükseliyor.

07.04.2020 22:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:58
Arap dünyasında Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (kovid-19) sebebiyle, Fas, Katar, Cezayir ve Irak'ta can kayıpları artarken, Bahreyn, Lübnan, Filistin ve Ürdün'de de vaka sayıları yükseliyor.

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte ülkede 10 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiği bilgisini paylaştı.

Ülkede ilk vakanın görüldüğü 3 Mart tarihinden bu yana toplam vaka sayısının 1184'e çıktığını söyleyen Elyubi, şu ana kadar 93 hastanın da sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 sebebiyle ülkede 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 6'ya yükseldiğini duyurdu.

Ayrıca, 225 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 2 bin 57'ye ulaştığı, tedavi sonrası iyileşenlerin ise 150 kişi olduğu aktarıldı.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, son 24 saat içinde, Kovid-19 nedeniyle 20 kişinin daha hayatını kaybettiğini, böylece toplam ölü sayısının 193'e ulaştığını duyurdu.

Fevrar, 45 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1468'e yükseldiğini, bugüne kadar 113 kişinin de iyileştiğini duyurdu.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkede bir kişinin daha virüs sebebiyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 65'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, 91 yeni vaka görüldüğü, enfekte kişi sayısının 1122'ye ulaştığı duyuruldu.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede 55 yeni vaka daha görüldüğü ve virüse yakalanan kişi sayısının 881'e ulaştığını duyurdu.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı da 7 yeni vaka teşhis edildiğini ve tespit edilen toplam hasta sayının 548'e ulaştığını açıkladı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı basın toplantısında, işgal altındaki Batı Şeria'da bir kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 261'e yükseldiğini duyurdu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ülkede salgına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Cabir, ülke genelinde 4 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 353'e çıktığını aktardı.

Sağlık Bakanı, ayrıca 12 kişinin hastalıktan iyileşmesiyle, sağlığına kavuşanların sayısının 138 olduğunu dile getirdi.

Hükümet Sözcüsü Adayile ise bazı sektörlerde kademeli şekilde çalışmanın yeniden başlatılmasına yönelik görüşmeler yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA

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