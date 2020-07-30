Arap dünyasında "fakirlerin doktoru" olarak anılan Meşali'nin vefatı sevenlerini üzdü
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Arap dünyasında "fakirlerin doktoru" olarak anılan Meşali'nin vefatı sevenlerini üzdü

Hayatını yoksullara yardıma adayan ve Arap dünyasında "fakirlerin doktoru" olarak bilinen Muhammed Abdulgaffar Meşali'nin vefatı sevenlerini üzerken ondan geriye mütevazılık ve iyiliklerle dolu bir hayat hikayesi kaldı.

Arap dünyasında
30.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:10

Hayatını yoksullara yardıma adayan ve Arap dünyasında "fakirlerin doktoru" olarak bilinen Muhammed Abdulgaffar Meşali'nin vefatı sevenlerini üzerken ondan geriye mütevazılık ve iyiliklerle dolu bir hayat hikayesi kaldı.

Doktor Meşali, Mısır'ın El-Garbiyye ilinin Tanta kentindeki kliniğinde maddi durumu yeterli olmayan hastalara yardım etmesiyle tanınıyordu.

İhtiyaç sahibi hastaları ücretsiz muayene etmesiyle bilinen Meşali, 28 Temmuz'da aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Meşali'yi "örnek insan" diyerek takdir ederken, İngiltere'nin Orta Doğu Sözcüsü Rosie Dyas ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dünya, bugün yoksulları tedavi ederek onlara yardım eden büyük bir insanı kaybetti." ifadelerini kullandı.

- Zorluklarla geçen yıllar

Meşali, yerel medya organlarının internet sitelerinde yayımlanan röportajlarında anlattığı hayat hikayesiyle dikkati çekti.

Orta halli bir ailenin çocuğu olan Meşali, 1944 yılında fakirlerin ve ihtiyaç sahiplerinin çoğunlukta olduğu bir mahallede dünyaya geldi.

Meşali, röportajlarında "zorlu bir yaşam mücadelesi verdiğini ve her şeye sıfırdan başladığını" belirterek, 1967 yılında tıp fakültesinden mezun olduğunu anlattı.

Mezuniyetinin ardından ülkenin en fakir bölgelerinden birinde doktor olarak görevlendirilen Meşali, 2004 yılında emekli oldu.

Yoksullara yardım yolunu seçti

Hayatı yaşam mücadelesiyle geçen ve üç oğlunun yanı sıra kardeşinin yetim kalan çocuklarını büyüten Meşali, tedavi imkanından mahrum olanlara da yardım elini uzattı.

Meşali, kliniğini açtığı 1975'ten itibaren Mısırlı ünlü yazar Taha Hüseyin'in toplumun ezilen kesimi için kullandığı tabirle "yeryüzünde işkence çekenlere" destek olmaya çalıştığını söyledi.

Küçük bir çocuğun annesinin ilaç alacak parası olmadığı için hayatını kaybettiğini söyleyen Meşali, bu olayın kendisinde derin izler bıraktığını birçok kez üzüntüyle dile getirdi.

Meşali, babasının kendisine fakirlere yardım etmesini vasiyet ettiğini belirterek, maddi durumu olmayan kişilerden birçok kez para istemediğini ifade etti.

Mütevazı bir hayat

Meşali'nin röportajlarının ardından popüler olmasıyla birlikte, kendisine maddi yardımda bulunmak isteyen çok kişi oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen yüz binlerce dolarlık yardım teklifini geri çeviren Meşali, bu paranın ihtiyaç sahibi, yetim ve öksüzler için harcanmasını istedi.

Gayet mütevazı bir hayat yaşayan Meşali buna rağmen, röportajında "Dünya bana istediğimden ve hak ettiğimden daha fazlasını verdi." ifadelerini kullandı.

Meşali'nin vefatından saatler önce bile kliniğine gelen yardıma muhtaç kişiler olduğunu aktaran Ezher Şeyhi Tayyib, Meşali'nin örnek bir insan olduğunu vurguladı.

Ölümü medyada geniş yer buldu

Meşali'nin ani ölümü Arap medyasında ve sağlıkla ilgili platformlarda üzüntüyle karşılandı.

Blog yazarları ve sosyal medya kullanıcıları Meşali'nin şahsına yönelik hayranlıklarını belirterek, ölümünden saatler öncesine kadar fakirlerin derdine deva olmaya çalıştığını, eşine nadir rastlanacak bir kişi olduğunu aktardı.

Meşali'nin naaşı, Kovid-19 önlemleri altında 28 Temmuz'da Mısır'ın kuzeyinde yüzlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

Doktor Meşali dualar eşliğinde toprağa verilirken geride fakirlere yaptığı hayır ve iyiliklerle yad edileceği güzel anılar bıraktı.

Mısır'da yayın yapan bir medya organı da Meşali'nin "Fakirlere iyi davranmanızı vasiyet ediyorum." şeklindeki vasiyetine yer verdi.

Kaynak: AA

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