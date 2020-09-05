Arap dünyasında Covid-19 bilançosu artmaya devam ediyor
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Arap dünyasında Covid-19 bilançosu artmaya devam ediyor

Suudi Arabistan, Fas, Irak, Lübnan, Kuveyt ve Katar'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Arap dünyasında Covid-19 bilançosu artmaya devam ediyor
05.09.2020 22:13 | Son Güncelleme: 05.09.2020 22:17

Suudi Arabistan, Fas, Irak, Lübnan, Kuveyt ve Katar'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Korona virüs salgını Arap dünyasında etkisini her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınında son 24 saatte 792 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısı 319 bin 932'ye yükseldiği duyuruldu. Bakanlık, son 24 saatte Covid-19 nedeni ile 34 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktarırken, toplam can kaybının 4 bin 49'a ulaştığını açıkladı.

Fas Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, ülke genelinde son 24 saatte bin 555 yeni vakanın tespit edildiği, 37 kişinin de virüs nedeni ile hayatını kaybettiği aktarıldı. Bakanlık, ülkede toplam vaka sayısının 70 bin 160'a, toplam can kaybının ise bin 329'a ulaştığını açıkladı.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 644 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 256 bin 719'a ulaştığı bildirildi. Bakanlık, son 24 saatte Covid-19 nedeni ile 63 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 422'ye yükseldiğini açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 531 yeni vakanın tespit edildiği ve 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Bakanlık, toplam vaka sayısının 20 bin 11'e, toplam can kaybının ise 187'ye ulaştığını ifade etti.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 720 yeni vaka ile 3 can kaybı rapor edildi. Bakanlık, toplam vaka sayısının 88 bin 963'e, toplam can kaybının ise 540 yükseldiğini açıkladı.

Katar Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saate 227 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 119 bin 864'e yükseldiği aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte 1 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 202'ye ulaştığını duyurdu. - DOHA

Kaynak: İHA

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