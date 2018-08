Arap Dünyası'ndan TL'ye destek açıklaması

"Türk lirası bizim liramızdır"

İSTANBUL - Amerika Birleşik Devletleri'nin, Türkiye'ye yaptırım kararı sonrası, kurlarda yaşanılan aşırı yükselmeye bir tepki de Arap Dünyası'ndan geldi. Arap topluluğundan TL'ye destek açıklaması yaptı.

Aralarında Irak, Yemen, Mısır, Suriye, Lübnan gibi ülkelerin vatandaşlarını yer aldığı Arap Topluluğu Üyeleri, Arap Derneği Üyeleri ve Arap iş adamları, Anadolu Aslanları İş adamları Derneği çatısı altında bir araya gelerek, ABD'nin Türkiye kararını eleştirdi, TL'ye destek vermek ve Arap hükümetlerine çağrıda bulunmak üzere basın açıklamasında bulundu. Arap topluluğu adına basın açıklaması Dr. Hıdır Al Sorti yaptı. ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur'da toplantıda konuşma yaptı. 'Arap Dünyası'ndan Türkiye'ye Destek' isimli basın açıklaması sonrasında Arap topluluğu, ellerindeki yüzlerce doları bozdurmak için döviz bürolarına gitti.

Arap topluluğu adına basın açıklaması yapan Dr. Hıdır Al Sorti, "Bu değerli ve güzel ülkede sayımız 5 milyon rakamına ulaşmıştır. Bu münasebetle Türk lirasını desteklemek dini ve ahlaki bir vecibe olup bütün Arap ve Müslüman halkların bunu dikkate almalarını ifade etmekteyiz. Dolayısıyla elimizde bulunan bütün dolar cinsinden varlıklarımızı bir an önce Türk Lirası'na çevirmemiz gerekmektedir. Türk lirası bizim liramızdır. Ferdi ve topluca dolar bozduran bütün kişi ve kuruluşlara buradan kendilerine şükranlarımızı arz ederiz. Bütün Arap ekonomi ve sivil toplum kuruluşlarını kısaca herkesimi Türk lirasına destek olmaya ve dolar altın cinsinden varlıklarını Türk lirasına çevirmelerine davet ediyoruz. Bu yapay krizin ardında bazı ülkelerin ve bazı güçlerin arkasında durduğunu biliyoruz. Bu çevreler insanlığa gönül açmış binlerce mazlumu yüreğinde barındıran ve demokrasi özgürlükler ülkesi güzel Türkiye'ye ekonomik savaş ilan etmişler. Hain 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında böyle alçakça bir saldırı planlanmıştır. Türkiye'nin yükselen trendini ve gittikçe parlayan yıldızını yakaladığı istikrar ortamını mazlum halkları savunması ve Arap baharına destek olduğu için böyle kirli bir oyuna maruz bırakılmıştır" dedi.

"Arap Müslüman ülke ve halklara her yerde Türk lirasına destek olmalarına ve burada yatırımlarını yapmaya davet ediyoruz"

Dr. El Sorti, sözlerine şöyle devam etti: "Bizler bu güzelim ülkede yaşamaktayız ve Türkiye'nin en ufak bir zarara uğraması bizleri son derece üzmektedir. Basın üzerinden ekonomik gidişatla alakalı türlü türlü yalan haberler yapılmaktadır. Günlük hayatın olağan akışı gayet normal şeklindedir. Fiyatlardaki istikrar ekonomik gücün derinliğini göstermektedir. Turizm bu yıl çok güçlü ve rekor seviyededir. Bugünkü ortam turizm için ve yatırım için büyük bir fırsattır. Bu olumsuz hava suni ve geçicidir. Bunun akabinde Türk ekonomisi daha çeşitli ve daha güçlenerek büyük ölçekte yatırımlar ve ihracat gerçekleştirilecektir. Bu platformdan tekrar bütün Arap Müslüman ülke ve halklara her yerde Türk lirasına destek olmalarına ve burada yatırımlarını yapmaya davet ediyoruz. Dünyanın her yerinde bulunan Türk ve Arap kardeşlerimize bu çağrıya kulak asmalarını istirham ediyoruz ve ellerinde bulunan dövizi Türk lirasına çevirmelerini tavsiye ediyoruz. Hac mevsimi münasebetiyle mukaddes topraklarda bulunan aziz Müslüman kardeşlerimizin ayrıca destek olmalarını ümit ederek Türkiye'nin bu süreci başarıyla atlatması noktasında dualarını eksik etmesinler. Lirası değer kaybetmemesi uğruna dolarını ateşe veren bir halk mutlaka bütün zorlukları aşma kudretine sahiptir. Biriken borçlarını ödeyen bu ülke ve halkı mutlaka istikrar kalkınma ve medeniyet yolunda daha güçlü yol alacaktır. Bizler bu bağlamda Türk lirasına destek olmak için bir takım pratik seri bazı düşünceler ve çalışmalar yaptık. Ayrıca, Türk ekonomisini canlandıracak ekonomik yatırım ilişkileri ve kalkınma süreciyle ilgili uzun süreli ve stratejik bazı çalışmalar hazırladık. Yabancı yatırımcıları burada yatım yapmaları noktasında karşılaşacakları engelleri Türk yetkilileriyle birebir görüşmeler ve çalıştaylar düzenleyerek çözmeye çalışacağız".

"Başını ABD'nin çektiği baskı unsurlarının hedefleri gayet açık ve nettir"

Basın toplantısında konuşan Hasan Ali Cesur, "Başını ABD'nin çektiği baskı unsurlarının hedefleri gayet açık ve nettir. Haksızlıklara karşı çıkan, mazlumların haklarını savunan Türkiye'ye karşı ciddi bir operasyonun içine girmişlerdir. Bu fotoğrafı çok iyi görmek lazım. Dikkat ederseniz ABD'nin bu kaotik açıklamalarının yanı sıra İsrail'de fırsattan istifade ederek Filistin halkının üzerindeki baskısını arttırmakta, Gazze'ye büyük bir saldırının hazırlıklarını yapmaktadır. Hatta bunun mesajlarını da açık açık vermektedir" ifadelerini kullandı.

Cesur, sözlerine şöyle tamamladı: "Peki bundan sonra ne yapacağız? İslam Dünyası olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek, ileri teknoloji, nitelikli insan kaynağı ve katma değeri yüksek çıktılarla aramızdaki ticareti arttıracağız. ASKON olarak Türkiye'nin en büyük e-ihracat platformunu kurduk. Bu platformla İslam Dünyasındaki bütün ülkeler ürün ve hizmetlerinin ticaretini bu mecradan yapabileceklerdir. Ayrıca ASKON olarak çok kısa bir zaman diliminde, İslam Dünyası yatırım zirvesini organize edeceğiz. Yeni ortaklık modellerini müzakere edeceğiz. Bu noktada Türkiye'nin teknoloji ile yabancı fonları buluşturacağız. Yine 14-15 Kasım tarihinde Smart Future Expo etkinliğini İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenleyeceğiz. Burada sanayide dijital dönüşüm, akıllı şehirler ve girişimcilik temalarını işleyerek Türkiye'nin en büyük teknoloji markalarını ve kurumlarını bir araya getireceğiz. Tüm Arap iş alemini bu önemli organizasyonumuza ve işbirliği yatırım imkanlarına davet ediyorum. Buradan bir çağrıda bulunarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın açıkça belirttiği bu ekonomik savaştan galip gelebilmemiz için, tüm Arap iş adamlarını ASKON çatısı altında buluşmaya ve projeler üretmeye davet ediyorum".