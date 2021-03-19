Arap dünyası, Husilerin Riyad'daki petrol rafinerisine yönelik saldırısına tepki gösterdi
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Arap dünyası, Husilerin Riyad'daki petrol rafinerisine yönelik saldırısına tepki gösterdi

19.03.2021 23:23 | Son Güncelleme: 19.03.2021 23:41
Arap dünyası, Husilerin Riyad'daki petrol rafinerisine yönelik saldırısına tepki gösterdi

Suudi Arabistan'ın başkent Riyad'daki petrol rafinerisinin Husilerce insansız hava araçları (İHA) ile hedef alınması birçok Arap ülkesi ve örgüt tarafından tepkiyle karşılandı.

Suudi Arabistan'ın başkent Riyad'daki petrol rafinerisinin Husilerce insansız hava araçları (İHA) ile hedef alınması birçok Arap ülkesi ve örgüt tarafından tepkiyle karşılandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın ve kardeş halkının güvenlik ve istikrarına doğrudan tehdit oluşturan bu saldırılar, enerji kaynaklarının güvenlik ve istikrarını da tehdit etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Bu terörist ve yıkıcı eylemler yalnızca Suudi Arabistan'ı hedef almıyor, aynı zamanda dünyadaki enerji kaynaklarının güvenlik ve istikrarına da tehdit oluşturuyor." ifadelerine yer verildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da Suudi Arabistanlı sivillerin ve hayati tesislerin hedef alınmasının, bölgedeki güvenlik ve istikrarı baltalamayı amaçladığını bildirdi.

Husilerin saldırısını kınayan Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da Riyad'ın güvenliğine yönelik her adıma karşı Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Bahreyn, Husilerin enerji ve sivil güvenliği hedef aldığına ve uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkati çekti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin de yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hayati tesislere yönelik saldırılar sadece Suudi Arabistan'ı değil aynı zamanda dünyadaki enerji kaynaklarının güvenlik ve istikrarını da hedef alıyor ve sivillerin hayatını tehdit ediyor."

Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf da Suudi Arabistan'daki hayati tesislerin ve sivil unsurların defalarca saldırıya maruz kaldığına işaret ederek, bu durumun Riyad'ın yanı sıra tüm Körfez ülkelerinin güvenliğini, bölgesel ve uluslararası istikrarı da hedef aldığını aktardı.

Arap Birliği ise bu saldırıların, Husilerin sadece Suudi Arabistan değil enerji arzını da tehdit etme konusunda bir ajandaları olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, uluslararası topluma Husiler ve destekçilerine baskı uygulama çağrısı yaptı.

Fransa'nın Riyad Büyükelçisi Ludovic Pouille de yaptığı açıklamada, "Riyad rafinerisini İHA'larla hedef alan terörist saldırıyı en güçlü ifadelerle kınadığını" açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Aramco şirketinin 6 İHA ile tam isabetle hedef alındığını belirtmişti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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