Arap Dışişleri Bakanları, İsrail'in Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak planını kınadı

Arap ülkeleri İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini defakto ilhak planını Filistin'e karşı "yeni savaş suçu" diyerek kınadı.

Arap ülkeleri İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini defakto ilhak planını Filistin'e karşı "yeni savaş suçu" diyerek kınadı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, daha önce İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşkelerindeki egemenliğini genişletmek ve Ürdün Vadisi'ni ilhak etmek için kabine görüşmelerinin 1 Temmuz'da başlayacağını söylemişti. Euronews.com'da Görüntüle