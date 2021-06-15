Arap Dışişleri Bakanları, Hedasi Barajı anlaşmazlığını görüşmek üzere toplandı

Arap Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı, Etiyopya, Sudan ve Mısır arasındaki Hedasi Barajı krizini görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Arap Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı, Etiyopya, Sudan ve Mısır arasındaki Hedasi Barajı krizini görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Katar medyasında yer alan haberlere göre, Mısır ve Sudan'ın talebi üzerine gerçekleşen toplantının açılışını Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani yaptı.

Al Sani'nin ardından toplantıda konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, "Etiyopya'nın anlaşma sağlanmadan Hedasi Barajı'nı ikinci kez doldurma ısrarı, uluslararası hukuk kurallarına aykırı." dedi.

Şukri, Mısır'ın, üç ülkenin de çıkarlarına uygun, bağlayıcı hukuki bir anlaşmaya varmak için samimi bir iradeyle çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Mısırlı Bakan, toplantıda ülkesinin bu yöndeki çabaları hakkında bilgi verdi.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki müzakerelerden anlaşmazlıklar nedeniyle 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran