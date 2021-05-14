Arap Derneği ve Türk Kızılay Fatih Şubesi, ihtiyaç sahibi yabancılara yardım etti
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Arap Derneği ve Türk Kızılay Fatih Şubesi, ihtiyaç sahibi yabancılara yardım etti

Arap Derneği ve Türk Kızılay Fatih Şubesi, ihtiyaç sahibi yabancılara yardım etti
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Arap Derneği ve Türk Kızılay Fatih Şubesi, ihtiyaç sahibi yabancılara çeşitli yardımlar yaptı.

Arap Derneği ve Türk Kızılay Fatih Şubesi, ihtiyaç sahibi yabancılara çeşitli yardımlar yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Arap Kadınlar Birliği ve Arap Topluluğu Birliği başta olmak üzere 15 farklı sivil toplum kuruluşunun da desteğiyle çalışma başlatıldı.

Türkiye'de yaşamını sürdüren ve muhtaç olduğu belirlenen Arap kökenli 2 bin 700 kişiye, Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 bin 400 kıyafet yardımı yapıldı. Engelliler Yan Yana Derneği üyesi 540 genç ve çocuğa bayramlık hediye edildi. Yardımlardan Türkiye'de yaşayan Suriye, Somali, Sudan, Mısır, Yemen ve Irak vatandaşları faydalandı.

Türkiye'deki Arap topluluklarına hizmet vermek için kurulan Arap Beyazay Derneğinin Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Samsun temsilcilikleri aracılığıyla kıyafet, oyuncak ve kumanya dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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