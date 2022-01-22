Arap Denizi'nde iki balıkçı teknesi alabora oldu - Haberler
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Arap Denizi'nde iki balıkçı teknesi alabora oldu

Arap Denizi'nde iki balıkçı teknesi alabora oldu
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Arap Denizi'nde şiddetli rüzgarlar nedeniyle iki balıkçı teknesinin alabora olduğu, 8 balıkçının kaybolduğu bildirildi.

Arap Denizi'nde şiddetli rüzgarlar nedeniyle iki balıkçı teknesinin alabora olduğu, 8 balıkçının kaybolduğu bildirildi.

Pakistan Deniz Güvenlik Ajansından yapılan açıklamada, liman kenti Karaçi'ye yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki Thatta bölgesi kıyılarında iki balıkçı teknesinin alabora olduğu belirtildi.

Açıklamada, en az 8 balıkçının kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Deniz personelinin 8 kişiyi kurtardığı ve kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Polis yetkilileri, iki Pakistan donanma helikopterinin kayıp balıkçıları bulmak için arama kurtarma ekiplerine katıldığını aktardı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri

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