Arap Değişim Hareketi Partisi'nden, İsrail-BAE anlaşmasına tepki İsrail Meclisi'nde Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku bileşenlerinden Arap Değişim Hareketi Partisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına tepki gösterdi.

İsrail Meclisi'nde Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku bileşenlerinden Arap Değişim Hareketi Partisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına tepki gösterdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, İsrail, Filistin topraklarındaki işgale ve Gazze ablukasına devam ederken, BAE'nin Tel Aviv yönetimiyle normalleşme anlaşması imzalamasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın, işgal ettiği topraklardan çekilmesi durumunda İsrail'le normalleşmeye gidilmesini öngören Arap Barış Girişimi'ne aykırı olduğu ifade edildi.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.

Kaynak: AA