Arap Birliği zirvesi koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi
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Arap Birliği zirvesi koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi

rap Birliği, Cezayir'de mart ayının sonunda düzenlenmesi planlanan zirvenin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ertelendiğini duyurdu.

01.03.2020 08:37 | Son Güncelleme: 01.03.2020 08:37
Arap Birliği zirvesi koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi

, 'de mart ayının sonunda düzenlenmesi planlanan zirvenin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ertelendiğini duyurdu.


Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile düzenlediği basın toplantısında, sağlık alanındaki küresel bazda yeni oluşan koşullar nedeniyle Arap Birliği zirvesinin daha uygun bir tarihte yapılmasına karar verildiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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