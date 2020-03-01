Arap Birliği zirvesi koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi
rap Birliği, Cezayir'de mart ayının sonunda düzenlenmesi planlanan zirvenin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ertelendiğini duyurdu.
Arap Birliği, Cezayir'de mart ayının sonunda düzenlenmesi planlanan zirvenin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ertelendiğini duyurdu.
Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile düzenlediği basın toplantısında, sağlık alanındaki küresel bazda yeni oluşan koşullar nedeniyle Arap Birliği zirvesinin daha uygun bir tarihte yapılmasına karar verildiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
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