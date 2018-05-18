Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Kudüs Mesaisi
Arap Birliği, ABD başta olmak üzere herhangi bir ülkenin "Kudüs'ü İsrail'in başkent olarak tanıması" kararıyla mücadele için kapsamlı bir plan hazırlamayı hedeflediğini duyurdu.
Arap Birliği, ABD başta olmak üzere herhangi bir ülkenin "Kudüs'ü İsrail'in başkent olarak tanıması" kararıyla mücadele için kapsamlı bir plan hazırlamayı hedeflediğini duyurdu.
Author: euronews-tr
Tags: Kudüs Saldırı-Gazze Mısır Kahire Arap Birliği İslam işbirliği Posted: 18 mei 2018
Kaynak: Euronews.com