Arap Birliği: Türkiye'nin operasyon bir Arap ülkesinin işgali ve egemenliğine saldırı
Arap Birliği, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatını, 'Arap ülkesinin işgali ve egemenliğine saldırı' olarak niteledi.
12.10.2019 15:21
Arap Birliği, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatını, 'Arap ülkesinin işgali ve egemenliğine saldırı' olarak niteledi.
Mısır, Türkiye'nin Suriye topraklarında başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nı kınadıktan sonra Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com