Arap Birliği, Sudan'daki krizin çözümünde diyaloğun önemini vurguladı

ORDU (AA) - Arap Birliği, Sudan'da geçiş dönemindeki yönetim krizini aşabilmek için diyalog çağrısı yaptı.

Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, başkent Hartum'da Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Zeki, görüşmede Burhan'a, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın, Birliğin Sudan'daki "demokratik dönüşüme desteğini teyit eden" mesajını iletti.

Arap Birliğinin Sudan'a her aşamada desteğini dile getiren Zeki, "diyaloğun önemini ve demokratik geçiş sürecinde ortaya çıkan krizlerle başa çıkabilmenin başlıca yolu olarak benimsenmesi gerektiğini" vurguladı.

Sudan Ordu Komutanı Burhan da "Silahlı Kuvvetlerin demokratik dönüşüme tam bağlılığını ve devrimin kazanımlarını koruma ve halkın beklentilerini gerçekleştirme konusundaki istekliliğini" ifade etti.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Ülkenin birçok yerinde telefon ve internet hatları kesilirken, askeri güçler, başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına almıştı.

Sudan'da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, ordu ile herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Uluslararası toplumun Sudan'daki yönetim krizinin çözümü ve ara buluculuk girişimlerinden şu ana kadar sonuç alınamadı.

Askeri yönetim karşıtı grupların sivil itaatsizlik çağrısı yaptığı Sudan'da, dar katılımlı protesto gösterileri sürüyor.

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