Arap Birliği, Somalili tarafları seçimler üzerinde anlaşmaya varmak için siyasi diyaloğa bağlı kalmaya çağırdı

Arap Birliği, Somalili taraflara ülkede yapılacak seçimlerle ilgili bir anlaşmaya varmak için tek seçenek olarak diyaloğa bağlı kalmaları çağrısında bulundu.

Arap Birliği, Somalili taraflara ülkede yapılacak seçimlerle ilgili bir anlaşmaya varmak için tek seçenek olarak diyaloğa bağlı kalmaları çağrısında bulundu.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, birliğin Somali'deki son gelişmeleri ve yaklaşan seçimler konusunda federal hükümet, eyalet hükümetleri ve diğer Somalili taraflar arasındaki mevcut siyasi diyaloğu büyük ilgi ve endişeyle takip ettiği belirtildi.

Somalili taraflara seçimlerle ilgili bir anlaşmaya varmak için tek seçenek olarak siyasi diyaloğa bağlı kalmaları çağrısında bulunulan açıklamada, Arap Birliğinin, mevcut aşamadaki zorlukları aşması için Somali'yi her düzeyde destekleyeceği ve yanında duracağı ifade edildi.

Somali parlamentosu, "doğrudan" parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki yıl içinde yapılmasına ilişkin bir karar taslağını 12 Nisan'da onaylamıştı. Gözlemcilere göre bu karar, yasama ve yürütme organlarının görev süresinin iki yıl uzatılması anlamına geliyor.

Parlamentonun her iki kanadının görev süresi 27 Aralık 2020'de sona ererken, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun dört yıl süren görev süresi 8 Şubat'ta sona ermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci