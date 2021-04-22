Arap Birliği, Somalili tarafları seçimler üzerinde anlaşmaya varmak için siyasi diyaloğa bağlı kalmaya çağırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arap Birliği, Somalili tarafları seçimler üzerinde anlaşmaya varmak için siyasi diyaloğa bağlı kalmaya çağırdı

Arap Birliği, Somalili tarafları seçimler üzerinde anlaşmaya varmak için siyasi diyaloğa bağlı kalmaya çağırdı
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Arap Birliği, Somalili taraflara ülkede yapılacak seçimlerle ilgili bir anlaşmaya varmak için tek seçenek olarak diyaloğa bağlı kalmaları çağrısında bulundu.

Arap Birliği, Somalili taraflara ülkede yapılacak seçimlerle ilgili bir anlaşmaya varmak için tek seçenek olarak diyaloğa bağlı kalmaları çağrısında bulundu.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, birliğin Somali'deki son gelişmeleri ve yaklaşan seçimler konusunda federal hükümet, eyalet hükümetleri ve diğer Somalili taraflar arasındaki mevcut siyasi diyaloğu büyük ilgi ve endişeyle takip ettiği belirtildi.

Somalili taraflara seçimlerle ilgili bir anlaşmaya varmak için tek seçenek olarak siyasi diyaloğa bağlı kalmaları çağrısında bulunulan açıklamada, Arap Birliğinin, mevcut aşamadaki zorlukları aşması için Somali'yi her düzeyde destekleyeceği ve yanında duracağı ifade edildi.

Somali parlamentosu, "doğrudan" parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki yıl içinde yapılmasına ilişkin bir karar taslağını 12 Nisan'da onaylamıştı. Gözlemcilere göre bu karar, yasama ve yürütme organlarının görev süresinin iki yıl uzatılması anlamına geliyor.

Parlamentonun her iki kanadının görev süresi 27 Aralık 2020'de sona ererken, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun dört yıl süren görev süresi 8 Şubat'ta sona ermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ İbrahim Tatlıses
Spor Yılmaz Vural Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Arap Birliği, Somalili tarafları seçimler üzerinde anlaşmaya varmak için siyasi diyaloğa bağlı kalmaya çağırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 18:46:35. #1.14#

title