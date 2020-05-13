Arap Birliği'nin eski Genel Sekreteri Kalibi yaşamını yitirdi Tunus'un eski Kültür Bakanı ve Arap Birliği'nin eski Genel Sekreteri Şadli el-Kalibi, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Tunus'un eski Kültür Bakanı ve Arap Birliği'nin eski Genel Sekreteri Şadli el-Kalibi, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tunus kültürünün sembol isimlerinden Şadli el-Kalibi'nin ölüm haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kalibi'nin Tunus'ta ve dünyada kültür alanında uzun yıllar boyunca önemli katkı sağladığı belirtildi.

Kültür Bakanı Şiraz el-Uteyri ve bakanlık çalışanları adına taziye dileklerine yer verilen açıklamada, Kalibi'nin ölümünün ailesini ve yakınlarının yanı sıra Tunus'un kültür camiasını derinden etkilediği ifade edildi.

Tunus'ta Kültür Bakanlığının kurucusu ve ilk Kültür Bakanı olan Kalibi, 1979 yılından 1990 yılına kadar Arap Birliği'nin genel sekreterlik görevini üstlenmişti.

Kaynak: AA