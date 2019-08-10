Arap Birliği'nden Yemen'deki taraflara sükunet çağrısı

10.08.2019 03:48

Arap Birliği, Yemen'de askeri üstünlük sağlama imkanı bulunmaması nedeniyle çatışan taraflara sükunet çağrısı yaptı.

Arap Birliği tarafından yapılan açıklamada, Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de, hükümete bağlı güçler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam el-Emni güçleri arasında çıkan çatışmaların endişeyle takip edildiği belirtildi.

"Bir vatanın evlatları arasındaki çatışmalarda askeri üstünlük sağlama imkanının gerçekleşmeyeceği açıklık kazanmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, ülke birliğinin korunması, Yemen halkının yaşadığı sıkıntıların sonlandırılması, ülkede meşruiyete yeniden dönülmesi ve anlaşmazlıkların bitirilmesi için tüm taraflara sükunet ve ciddi bir şekilde sorumlu diyalog çalışmalarına girmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Yemen halkına dönük yapılan çağrıda, Yemen devletinin üstün çıkarlarını her türlü itibarın üstünde görerek ülke bütünlüğü, güvenliği ve selametini korumaları istendi.

Ne olmuştu?

Aden'de BAE destekli Hizam el-Emni güçlerine ait El-Cela Karargahı'na geçen hafta gerçekleştirilen saldırıda ölenler, çarşamba günü Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın mezarlıkta toprağa verildikten sonra saray yakınında kısa süreli silahlı çatışma çıkmıştı. Çatışmada ölü ve yaralıların olduğu belirtilmişti.

Hizam el-Emni güçleri tarafından Maaşık Sarayı'na açılan yolların kapalı tutulduğu o saatlerde, koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da Aden semalarında uçmuştu.

Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani Bin Berik, olayın ardından konseye ait "Bağımsız Aden" kanalında yaptığı açıklamada, ayrılıkçı destekçilerine Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyerek ele geçirmeleri çağrısı yapmıştı.

Meşru hükümete bağlı güçleri Aden'i kaosa sürüklemekle suçlayan Bin Berik, salı günü hükümetin Aden'de kalmasının tehlike oluşturduğu iddiasında bulunmuştu.

Kaynak: AA