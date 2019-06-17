Arap Birliği'nden uyarı: Filistin devleti olmadan Orta Doğu'da barış sağlanamaz

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt, 1967 Orta Doğu savaşında İsrail'in işgal ettiği tüm topraklar üzerinde Filistin devleti kurulmadan İsrail-Filistin meselesini çözme girişimlerinin sonuçsuz kalacağı uyarısında bulundu.

Ebu Gayt'ın bu açıklaması ABD Başkanı Donald Trump'ın "yüzyılın anlaşması" dediği ve henüz yayımlanmayan barış planı için söylediği belirtiliyor. Plana göre Filistin ekonomisi için öneriler sunan plan gelecek hafta Bahreyn'de ABD'nin liderliğindeki konferansta ele alınacak. Euronews.com'da Görüntüle