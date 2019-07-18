Arap Birliği'nden Sudan'daki anlaşma için "olumlu adım" değerlendirmesi

Arap Birliği, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile muhalefeti temsil eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ittifakı arasında ön anlaşma niteliğindeki siyasi belgenin imzalanmasını "olumlu bir adım" olarak nitelendirdi.

Arap Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sudan'da taraflar arasında imzalanan anlaşmadan memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu olumlu adım, geçiş yönetiminin omurgasını oluşturmaya ve halkın hedeflediği diğer düzenlemeler konusunda ulusal uzlaşı sürecinin tamamlanmasına yardımcı olacak." ifadesi kullanıldı.

Birliğin açıklamasında, mevcut aşamada karşılaşacağı zorlukları aşmaları konusunda Sudanlı taraflara destek olunacağı vurgulandı.

Sudan'da taraflar önceki gün akşam taraflar, sabaha kadar süren görüşmelerin ardından, 39 aylık geçiş sürecini başlatacak ön anlaşma niteliğindeki siyasi belgeyi imzalamıştı.

Kaynak: AA