Arap Birliği'nden Libyalı taraflara seçim çağrısı

ARALIK, IĞDIR (AA) - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Libya'da yaşanan son gelişmelere yönelik endişesini dile getirerek, Libyalı taraflara mümkün olan en kısa sürede seçime gidilmesi çağrısında bulundu.

Arap Birliği'nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Libya arenasın yaşanan siyasi gelişmelere ilişkin Ebu Gayt'ın değerlendirmelerine yer verildi.

Açıklamada Ebu Gayt'ın, Libya'da meydana gelen son gelişmelere yönelik endişesini dile getirdiği ve Libyalı taraflara seçmenlerin arzusu doğrultusunda mümkün olan en kısa sürede seçimlere gidilmesi çağrısını yinelediği belirtildi.

Ebu Gayt'ın ülkedeki son siyasi gelişmelerin Libya'yı 23 Ekim 2020'de imzalanan ateşkesten önceki sürece geri döndürebileceği yönündeki kaygısına yer verilen açıklamada, "Libya'da yaşanan sorunların her zamankinden daha fazla olduğu" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Libyalı taraflara seçimlerin yapılması, Libya kurumlarının meşruiyetinin yenilenmesi ve uzayan geçiş sürecinin sonlandırılması çağrısı yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, birliğin belirli zaman dilimleri için planlanmış net, pratik bir siyasi yol haritası üzerinde fikir birliğini güvence altına alan herhangi bir ciddi Libya çabasını desteklemeye hazır olduğu aktarıldı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.