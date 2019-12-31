Arap Birliği'nden Libya için 'siyasi çözüm' bulunması kararı
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Arap Birliği'nden Libya için 'siyasi çözüm' bulunması kararı

Mısır yönetiminin çağrısı üzerine bugün daimi temsilciler seviyesinde gerçekleştirilen Arap Birliği olağanüstü toplantısında, Libya'daki krize siyasi çözüm bulunması kararı öne çıktı.

31.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:20
Arap Birliği'nden Libya için 'siyasi çözüm' bulunması kararı

Mısır yönetiminin çağrısı üzerine bugün daimi temsilciler seviyesinde gerçekleştirilen olağanüstü toplantısında, 'daki krize siyasi çözüm bulunması kararı öne çıktı.


Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, toplantıda "Libya topraklarının birlik ve bütünlüğünün korunması, yabancı müdahalenin reddedilmesi, 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması çerçevesinde krize siyasi çözüm bulunması" gibi kararların alındığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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