Arap Birliği'nden Libya için 'siyasi çözüm' bulunması kararı

31.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:20

Mısır yönetiminin çağrısı üzerine bugün daimi temsilciler seviyesinde gerçekleştirilen Arap Birliği olağanüstü toplantısında, Libya'daki krize siyasi çözüm bulunması kararı öne çıktı.



Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, toplantıda "Libya topraklarının birlik ve bütünlüğünün korunması, yabancı müdahalenin reddedilmesi, Aralık 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması çerçevesinde krize siyasi çözüm bulunması" gibi kararların alındığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle