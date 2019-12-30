Arap Birliği'nden Libya için olağanüstü toplantı kararı
Arap Birliği, Libya'da yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere yarın daimi temsilciler seviyesinde olağanüstü toplanma kararı aldı.
Arap Birliği, Libya'da yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere yarın daimi temsilciler seviyesinde olağanüstü toplanma kararı aldı.
Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Arap Birliğinin toplantı kararı, Mısır'ın talebinin ardından gerçekleşti. Haberde, toplantının oturum başkanlığını Irak temsilcisinin yapacağı ve Libya'daki son durumun görüşüleceği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle