Arap Birliği'nden Libya için olağanüstü toplantı kararı
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Arap Birliği'nden Libya için olağanüstü toplantı kararı

Arap Birliği, Libya'da yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere yarın daimi temsilciler seviyesinde olağanüstü toplanma kararı aldı.

30.12.2019 22:19 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:19
Arap Birliği'nden Libya için olağanüstü toplantı kararı

Arap Birliği, Libya'da yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere yarın daimi temsilciler seviyesinde olağanüstü toplanma kararı aldı.


Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Arap Birliğinin toplantı kararı, Mısır'ın talebinin ardından gerçekleşti. Haberde, toplantının oturum başkanlığını Irak temsilcisinin yapacağı ve Libya'daki son durumun görüşüleceği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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