Arap Birliği'nden İsrail hapishanelerinde Kovid-19 tehdidi altındaki Filistinliler için uyarı
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Arap Birliği'nden İsrail hapishanelerinde Kovid-19 tehdidi altındaki Filistinliler için uyarı

Arap Birliği, İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinliler arasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma tehlikesine dikkati çekerek, 5 bin tutuklunun risk altında olduğunu bildirdi.

06.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:30
Arap Birliği'nden İsrail hapishanelerinde Kovid-19 tehdidi altındaki Filistinliler için uyarı

Arap Birliği, İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinliler arasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma tehlikesine dikkati çekerek, 5 bin tutuklunun risk altında olduğunu bildirdi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) Genel Müdürü Robert Mardini'ye gönderdiği mektupta İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 5 bin Filistinli tutuklunun Kovid-19 tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu ifade etti.

Mektubunda, Filistinli tutuklular arasında yaşlıların ve bağışıklık sistemi zayıf hastaların da bulunduğunu belirten Ebu Gayt, Tel Aviv yönetiminin, Kovid-19 nedeniyle cezaevlerindeki bazı İsrailli suçluları serbest bırakıp, Filistinlileri hapishanelerde tutmaya devam etmesine tepki göstererek, söz konusu tavrın, "uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal ettiğini" kaydetti.

MENA'nın haberinde ayrıca, Arap Birliği'nin ICRC'den, mevcut politikasını gözden geçirmesi ve Kovid-19 bulaşma riski yüksek Filistinli tutukluları bir an önce serbest bırakması için İsrail'e çağrıda bulunmasını istediği aktarıldı.

Filistin Esirler Heyeti 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail'in 1 yıllık tutukluluk süresinin ardından serbest bıraktığı bir Filistinliye yeni tip koronavirüs teşhisi konulduğu belirtmişti.

Esirler Heyeti, 30 Mart'ta yaptığı açıklamada ise İsrail'in cezaevlerindeki 3 gardiyana koronavirüs bulaştığını duyurduğunu belirtmiş ve başta Uluslararası Kızılhaç Örgütü olmak üzere uluslararası kuruluşlara Filistinli tutukluları korumak üzere acilen devreye girme çağrısı yapmıştı.

İsrail Cezaevleri İdaresi (ŞABAS-IPS) de daha önce yaptığı açıklamada, Megiddo Hapishanesi'nde bulunan Filistinli tutuklulardan 4'ünün, bir hafta önce Kovid-19 vakası tespit edilen bir kişiyle temasta bulundukları şüphesiyle tedbir amaçlı karantinaya alındığını duyurmuştu.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 binin üzerinde Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA

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