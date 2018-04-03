Arap Birliği'nden Gazze İçin Olağanüstü Toplantı

Arap Birliği, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de temsilciler düzeyinde olağanüstü toplandı.

Arap Birliği, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlallerini görüşmek üzere bugün toplandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) Gazze'deki olaylarla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulunan Arap Birliği Konseyi, Arap Parlamentosu, Arap medyası ve Arap örgütleri ile Arap sivil toplum örgütlerine İsrail'in işlediği suçlarını ortaya çıkarması ve harekete geçmesi için çağrısında bulundu.

Arap Birliği tarafından yayınlanan bildiride, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve BM Genel Sekreteri'ne Gazze Şeridi'nde 17 Filistinliyi öldüren ve yaklaşık 1.500 kişinin yaralandığı çatışmalara uluslararası bir soruşturma komisyonu kurulması çağrısı yapıldı.

Filistin'in Kahire Büyükelçisi Diyab el-Luh yaptığı konuşmada, "Filistin Hükümeti, Büyük Dönüş Yürüyüşü sürecine uluslararası koruma sağlanmasını ve bu suçlara yönelik uluslararası bir soruşturma komisyonu oluşturmayı talep edecek" dedi.

Arap Birliği Filistin İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali ise yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamın sorumluluğunu üstlenmesini, uluslararası toplumun acil bir soruşturma başlatması gerektiğini söyledi.

Gazze'de Cuma günü gerçekleştirilen Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında İsrail'in acımasız saldırıları nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirmiş, 500'den fazla kişi de yaralandı. - KAHİRE