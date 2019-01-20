Arap Birliği'nde Suriye mesajı: Ev sahipliği yapanlar finanse edilmeli

4. Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'nde, Suriyeli mülteciler için tüm donör ülke ve Arap fonlarının omuz omuza çalışmasının önemi konusunda mutabık kalınırken, mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerdeki kalkınma projelerinin finanse edilmesinde fikir birliğine varıldı.