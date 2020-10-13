Arap Birliği merkezi nerede? Arap Birliği amaçları nedir? Arap Birliği kurucusu ve genel sekreteri kim?
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Arap Birliği merkezi nerede? Arap Birliği amaçları nedir? Arap Birliği kurucusu ve genel sekreteri kim?

13.10.2020 11:54 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:57
Arap Birliği merkezi nerede? Arap Birliği amaçları nedir? Arap Birliği kurucusu ve genel sekreteri kim?

Arap Birliği üye ülkeleri 13.000.000 km²'nin (5.000.000 mil²) üzerinde kurulan 22 arap ülkesini kapsamaktadır. Peki, Arap Birliği merkezi nerede? Arap Birliği amaçları nelerdir? Arap Birliği kurucusu ve genel sekreteri kim?

Arap birliği, konsey ve genel sekreterlikten oluşur. Birliğin en üst yönetim organı olan konsey, genellikle kararların bağlayıcı konumundadır. Genel Sekreterlik: Birliğin günlük faaliyetlerini yürütür ve üye ülkeler arasında koordinasyon sağlar. Peki, Arap Birliği merkezi nerede? Arap Birliği amaçları nelerdir? Arap Birliği kurucusu ve genel sekreterlik kim?

ARAP BİRLİĞİ MERKEZİ NEREDE?

Arap Birliği üye ülkeleri 13.000.000 km²'nin (5.000.000 mil²) üzerinde bir alanı kaplar ve Afrika ile Asyayı birleştirir. Bölge büyük ölçüde Sahra gibi kurak çöllerden oluşmaktadır. Bununla birlikte, aynı zamanda Nil Vadisi, Jubba Vadisi ve Afrika Boynuzu'ndaki Şebele Vadisi, Mağrip'teki Atlas Dağları ve Mezopotamya Levant'a uzanan Bereketli Hilal gibi çok verimli toprakları da içerir. Bölge, Güney Arabistan'daki derin ormanları ve dünyanın en uzun nehri olan Nil'in bazı bölümlerini kapsıyor.

ARAP BİRLİĞİ AMAÇLARI NELERDİR?

Üye ülkeler arasında yakın iş birliğini gerçekleştirmek

Üye ülkelerin politikalarını koordine etmek

Üye ülkelerin egemenlik ve bağımsızlığını korumak

Üye ülkelerinin işlerini ve çıkarlarını genel bir şekilde ele almak

ARAP BİRLİĞİ KURUCUSU VE GENEL SEKRETERİ KİM?

Arap Devletleri Birliği Paktı olarak da bilinen Arap Birliği Şartı, Arap Birliği'nin kurucu antlaşmasıdır. 1945'te kabul edildiğine göre, "Arap Devletleri Birliği bu Anlaşmayı imzalayan bağımsız Arap Devletleri'nden oluşacaktır". Başlangıçta, 1945'te sadece altı üyesi vardı. Bugün, Arap Birliği'nin 22 üyesi vardır; bunların arasında üç Afrika ülkesi bölgeye göre en büyük (Sudan, Cezayir ve Libya) ve Batı Asya'daki (Suudi Arabistan) en büyük ülkedir. Beş ülke gözlemci statüsüne sahiptir. Görüşlerini ifade etme ve tavsiyede bulunma hakkı verilir ancak oy verme hakları yoktur. 20. yüzyılın ikinci yarısında üyelikte sürekli bir artış oldu. 2020 itibarıyla 22 üye ülke vardır:

Cezayir,

Bahreyn,

Komorlar,

Cibuti,

Mısır,

Irak,

Ürdün,

Kuveyt,

Lübnan,

Libya,

Moritanya,

Fas,

Umman,

Filistin,

Katar,

Suudi Arabistan,

Suudi Arabistan,

Somali,

Sudan,

Suriye (çekildi),

Tunus,

Birleşik Arap Emirlikleri,

Yemen

5 gözlemci durumu:

Ermenistan,

Brezilya,

Eritre,

Hindistan,

Venezuela

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Haber Yorumları (1)
A: bu kadar kalabalık olduğunu bilmiyorum
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