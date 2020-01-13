Arap Birliği, Libya'daki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

13.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:16

Arap Birliği, Türkiye ve Rusya'nın çağrısının ardından, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesten memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Arap Birliği, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirterek, Libya'daki bütün taraflara ateşkese uymaları ve gerginliği artıracak faaliyetlerden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Ateşkesin yürürlükte kalması için iyi niyetli olunması gerektiğine işaret eden Arap Birliği, çatışan taraflardan, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin girişimleri ve Berlin Konferansı sürecine uygun bir şekilde, siyasi müzakerelerin başlatılmasını talep etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta yaptıkları ortak basın açıklamasında, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Libya'nın doğusundaki gayrı meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kabul etmesiyle, ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA