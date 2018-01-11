Arap Birliği Kudüs İçin Toplanıyor

Arap Birliği, 1 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Kudüs kararına nasıl karşı çıkacaklarını görüşmek üzere toplanacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Kudüs kararı başta Kudüs, Ramallah ve Beytüllahim olmak üzere dünyanın farklı noktalarında tepkiyle karşılanmıştı. Kudüs kararı Birleşmiş Milletler'de de ele alınırken yeni bir adım da Arap Birliği'nden geldi. ABD yönetiminin aldığı Kudüs kararı karşısında neler yapılabileceğini ele alacak olan Arap Birliği, Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Genel Sekreterlikte bir araya gelecek. Ürdün tarafından yapılan açıklamada, Arap Birliği'nin Doğu Kudüs'ü başkenti olan Filistin devletinin uluslararası alanda tanınması talebinde olacağını kaydetmişti.

ABD'nin Kudüs kararını açıklamasının ardından Mısır tarafından hazırlanan ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaktan vazgeçme çağrısı yapan karar tasarısı BM Güvenlik Konseyi'ne sunulmuştu. Karar, ABD'nin vetosu ile kabul edilmemiş daha sonra BM Genel Kurulu'nda görüşülmüştü. Genel Kurul'da oylanan BM üyesi ülkelere "Kudüs'ü diplomatik misyon kurmaktan kaçınma" çağrısı yapan bağlayıcılığı bulunmayan karar tasarısı ise 128 oyla kabul edilmişti. Aralık ayında da Filistin ve Ürdün'ün talebi üzerine Arap Birliği Dışişleri Bakanları olağanüstü Kudüs Toplantısı gerçekleştirilmişti. - KAHİRE