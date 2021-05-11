Arap Birliği, İsrail'in Kudüs'teki saldırılarına karşı uluslararası toplumu hareket etmeye çağırdı
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Arap Birliği, İsrail'in Kudüs'teki saldırılarına karşı uluslararası toplumu hareket etmeye çağırdı

Arap Birliği, İsrail'in Kudüs'teki saldırılarına karşı uluslararası toplumu hareket etmeye çağırdı
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Arap Birliği, Filistin'de yaşanan son gelişmeleri görüşmek için video konferans yöntemiyle dışişleri bakanları seviyesinde toplandı.

Arap Birliği, Filistin'de yaşanan son gelişmeleri görüşmek için video konferans yöntemiyle dışişleri bakanları seviyesinde toplandı.

Katar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in saldırılarına karşı durmak ve Filistin halkını desteklemek amacıyla birliğe üye ülkelerle alınan ortak bir kararla uluslararası kurum ve kuruluşları konuyla ilgili acil harekete geçmeye çağırdı.

Toplantıda söz alan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in Kudüs dosyasını tamamen kapatmak için bir maceraya giriştiğini belirterek, ABD yönetimini saldırılarla ilgili sessiz kalmasından dolayı kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ise, "Kudüs'te İsrail saldırılarına karşı kutsallarını ve evlerini korumaya çalışan kardeşlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Mısır'ın geçtiğimiz günlerde saldırıların durdurulması için İsrail yönetimi ve bazı devletlerle yoğun bir diplomasi trafiğine girdiğini söyleyen Şukri, buna karşılık girişimlerin herhangi bir neticeye ulaşamadığını sözlerine ekledi.

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ise İsrail'in Kudüs'te yürüttüğü saldırılarla bütün uluslararası kararları çiğnediğine dikkat çekti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, gerçekleştirilen toplantının hedefinin sadece Kudüs'te yaşanan olayları kınamak olmadığını belirterek, asıl amacın dünyaya Filistin'deki durumun bu şekilde sürdürülebilir olmadığını gösteren açık bir mesaj iletmek olduğunu vurguladı.

Arap Birliği 9 Mayıs'ta, Filistin'in talebi üzerine Katar'ın başkanlığında 11 Mayıs'ta Dışişleri Bakanları düzeyinde Kudüs'ü desteklemek için olağandışı toplantı düzenleneceğini duyurmuştu.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, 9 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in izlediği tehlikeli politika nedeniyle düzenlenecek olan toplantının, daimi delegeler düzeyinden Dışişleri Bakanları düzeyine yükseltme kararı alındığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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