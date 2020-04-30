Arap Birliği: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak girişimi savaş suçudur
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Arap Birliği: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak girişimi savaş suçudur

Arap Birliği: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak girişimi savaş suçudur
30.04.2020 20:02 | Son Güncelleme: 30.04.2020 20:02

Arap Birliği, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etme planıyla yapmaya çalıştığının "savaş suçu" olduğunu belirtti.

Arap Birliği, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etme planıyla yapmaya çalıştığının "savaş suçu" olduğunu belirtti.

Filistin'in talebi üzerine toplanan Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının kapanış bildirisinde, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak planlarını hayata geçirme girişimi, Filistinlilerin haklarına ilişkin savaş suçudur. Bu girişim aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmeleri ve kararlarını da ihlal anlamı taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD'ye İsrail hükümetinin harita ve planlarını desteklemekten vazgeçme çağrısı yapılan açıklamada, BM, Avrupa Birliği, ABD ve Rusya'nın oluşturduğu Orta Doğu Dörtlüsü, barış fırsatlarını ve iki devletli çözümü görüşmek üzere acil toplantı düzenlemeye davet edildi.

Uluslararası toplumdan ayrıca İsrail'in planlarını uygulamasını engellemek için uluslararası barışı koruma sorumluluğunu yerine getirmesini talep eden Arap Birliği, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinden de hapishanelerdeki Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Filistin yönetimi, geçen hafta İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak planlarını görüşmek üzere Arap Birliği üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının acilen toplanmasını istemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'de 2 Mart'ta yapılan erken seçim öncesi Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "ilhak" vaadinde bulunmuştu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını açıklamasının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Kaynak: AA

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