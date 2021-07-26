Arap Birliği Genel Sekreteri'nden, "Tunus'un yaşadığı çalkantılı süreçten hızlıca çıkması" temennisi
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Arap Birliği Genel Sekreteri'nden, "Tunus'un yaşadığı çalkantılı süreçten hızlıca çıkması" temennisi

Arap Birliği Genel Sekreteri'nden, 'Tunus'un yaşadığı çalkantılı süreçten hızlıca çıkması' temennisi
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Tunus'un içinde bulunduğu "çalkantılı" süreçten hızlıca çıkması temennisinde bulundu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Tunus'un içinde bulunduğu "çalkantılı" süreçten hızlıca çıkması temennisinde bulundu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in dün yasama, yürütme ve yargı organlarını tek çatı altında topladığını ilan etmesinin ardından Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt'ı telefonla aradı.

Görüşme sonrasında Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tunus Dışişleri Bakanı'nın, ülkesindeki siyasi durum ve Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan kararların alınmasına sebep olan gelişmelerle ilgili Ebu Gayt'a bilgi verdiği ifade edildi.

Ebu Gayt ise Tunus'ta yaşananların Arap Birliği ve tüm Arap dünyası kamuoyu tarafından büyük bir ilgiyle takip edildiğine işaret etti.

Arap Birliğinin Tunus halkına tam destek verdiğini belirten Ebu Gayt, "Tunus'un mevcut çalkantılı süreçten hızlıca çıkması, ülkenin sükunet ve istikrarını, devletin de halkın taleplerine karşılık verecek şekilde çalışma gücünü yeniden kazanması" temennisinde bulundu.

Ne olmuştu?

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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