Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt: "Gazze'deki saldırılar çocukların kanı pahasına sefil bir güç gösterisi"
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Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt: "Gazze'deki saldırılar çocukların kanı pahasına sefil bir güç gösterisi"

Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt: 'Gazze'deki saldırılar çocukların kanı pahasına sefil bir güç gösterisi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği ölümcül hava saldırılarını kınayarak, Gazze'deki saldırıların "çocukların kanı pahasına sefil bir güç gösterisi" olduğunu ifade etti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği ölümcül hava saldırılarını kınayarak, Gazze'deki saldırıların "çocukların kanı pahasına sefil bir güç gösterisi" olduğunu ifade etti.

İsrail-Filistin arasındaki gerilim devam ederken, 22 üyeli Arap Birliği Dışişleri Bakanları acil olarak çevrimiçi toplandı. Toplantı sonrası Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği ölümcül hava saldırılarını "ayrım gözetmeksizin ve sorumsuz" olarak nitelendirerek, İsrail'in Kudüs'teki eylemlerinin şiddeti artırdığını belirtti.

Gayt, Kudüs'teki İsrail ihlalleri ve hükümetin Filistinlilere ve Araplara düşman olan aşırılık yanlısı Yahudilere müdahale etmemesinin bölgedeki durumun tehlikeli bir hal almasına neden olduğunu ifade etti.

Gazze'deki saldırıların "çocukların kanı pahasına sefil bir güç gösterisi" olduğunu ifade eden Gayt, "İsrail provokasyonlarının" kutsal Ramazan ayının sonunda bayram tatili arifesinde Müslümanlara hakaret olduğunu belirtti. Gayt, uluslararası toplumu şiddeti derhal durdurmaya çağırdı.

İsrail saldırılarında 28 kişi hayatını kaybetti

Dünden bu yana İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında 9'u çocuk 1'i kadın toplam 28 kişi hayatını kaybederken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 152 kişi ise yaralandı. İsrail ise, düzenlenen hava saldırılarında öldürülenler arasında 20 Hamas üyesi olduğunu öne sürdü.

Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsrailli hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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