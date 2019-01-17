GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'ne katılanlardan detay

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın konuşması Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Kaynak: AA