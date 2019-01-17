Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'ne katılanlardan detay Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın konuşması Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'nde konuşma yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'ne katılanlardan detay
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın konuşması Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'nde konuşma yaptı.
Kaynak: AA