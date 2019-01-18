Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'nin Hazırlık Toplantısı Başladı (1)

- Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'nin hazırlık toplantısı ve katılımcılar

Açılış konuşması

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in konuşması

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta pazar günü düzenlenecek Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'nin hazırlık toplantısı başladı.

Başkent Beyrut'ta Arap ülkelerinin dışişleri ve ekonomi bakanlarının katılımıyla düzenlenen hazırlık toplantısı, Suudi Arabistan'ın Afrika İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Kattan'ın dönem başkanlığını Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'e devretmesiyle başladı.

Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'nde ele alınacak konuların görüşüleceği hazırlık toplantısının açılışında konuşan Basil, pazar günü başlayacak zirveyi Arap uygarlığını hedef alan girişimlere karşı fırsata dönüştürme çağrısında bulundu.

Suriye'nin Arap Birliği'ndeki üyeliğinin tekrar aktif hale getirilmesi çağrısında bulunan Basil, şunları söyledi:

"Suriye'ye, terörün kucağına düşmemesi için yer açmalıyız. Kimsenin iznini beklemeden Suriye'nin üyeliğini tekrar aktif hale getirmeliyiz ki tarihi bir utanca imza atma veya daha sonra terörle mücadele ve düşmana karşı cephe açmak için yeni izinler almaya mecbur kalmayalım."

Kaynak: AA