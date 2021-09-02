Arap Birliği, doğumu yaklaşan Filistinli hamile tutuklu için çağrıda bulundu
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Arap Birliği, doğumu yaklaşan Filistinli hamile tutuklu için çağrıda bulundu

Arap Birliği, doğumu yaklaşan Filistinli hamile tutuklu için çağrıda bulundu
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Arap Birliği, uluslararası insan hakları kuruluşlarına İsrail hapishanesinde tutuklu Filistinli hamile kadın Enhar ed-Diyk'in serbest bırakılmasını hızlandırmak için çaba sarf etme çağrısında bulundu.

Arap Birliği, uluslararası insan hakları kuruluşlarına İsrail hapishanesinde tutuklu Filistinli hamile kadın Enhar ed-Diyk'in serbest bırakılmasını hızlandırmak için çaba sarf etme çağrısında bulundu.

Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, başta 25 yaşındaki Diyk olmak üzere Filistinli tutukluların durumunun büyük bir endişeyle takip edildiği belirtildi.

Diyk'in doğumunun yaklaştığı, ancak hapishanede uygun sağlık koşullarının bulunmadığı, söz konusu durumun da insan hakları değer ve ilkelerine aykırı olduğu kaydedilen açıklamada, insan hakları alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlara sorumluluklarını yerine getirme ve bebeğini hapishane dışında doğurabilmesi için Diyk'in serbest bırakılmasını hızlandırmak amacıyla çaba sarf etme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca bu talebin en temel insan hakları düzeyinde olduğu ifade edildi.

Filistinli Diyk ve doğacak bebeğinin hayatından İsrail'in sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, insan hakları kuruluşlarından başta Diyk ve anneler olmak üzere kadın tutukluların serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapması istendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kefr Nimet beldesi sakinlerinden olan Enhar ed-Diyk, bölgede bulunan bir Yahudi yerleşim biriminde Yahudi yerleşimcilere yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu suçlamasıyla yaklaşık 5 ay önce gözaltına alınmıştı.

Hakkında cezanın henüz kesinleşmediği Diyk'e, sadece eşinin kendisini ziyaret etmesi hakkı tanınmıştı. Diyk, 25 Ağustos'ta ailesine yazdığı mektup aracılığıyla çocuğunu İsrail cezaevlerinin surlarının dışında doğurması için uluslararası kurumların devreye girmesi çağrısında bulunmuştu.

Filistin makamlarına göre, İsrail cezaevlerinde 41'i kadın olmak üzere, yaklaşık 4 bin 850 Filistinli tutuklu bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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