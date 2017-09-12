Arap Birliği Dışişleri Bakanları 148'inci Olağan Toplantısı Cibuti'nin başkanlığında Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı.



Açılış konuşmasını yapan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Arapların Kürt kardeşlerine ellerini uzattıklarını ifade ederek, Kürtlerden Irak'ın toprak bütünlüğünü korumalarını istedi.



Irak'ın Arap'ı ve Kürt'ü ile federal bir bütünlük içerisinde kalmasının ülkenin çıkarına olacağını dile getiren Ebu Gayt, şöyle devam etti:



"Kürtlerin Arap halklarının içerisinde asil bir topluluk olarak kalmalarını bütün kalbimle arzuluyor, Kürtleri Irak'ın toprak bütünlüğünü ve yapımına katıldıkları anayasayı korumaya çağırıyorum."



Arap Birliği Dışişleri Bakanları bugünkü toplantısında Arap-İsrail ilişkileri, İran'ın bölge ülkelerinin iç işlerine karışması, Arap ülkelerinin milli güvenliği ve terörle mücadele gibi farklı konuların görüşüleceği duyuruldu.



Toplantıya Katar'ın da aralarında bulunduğu 15 ülke dışişleri bakanları seviyesinde katılırken Bahreyn, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt, Lübnan ve Komor Adaları bakan yardımcıları ve daimi temsilciler seviyesinde katılıyor.