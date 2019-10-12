Arap birliği, barış pınarı harekatına karşı

12.10.2019 17:29

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt, Türkiye'nin, Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak 'Suriye'nin egemenliğine saldırı' ifadesini kullandı.

Arap Birliği, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Mısır'ın çağrısıyla acil olarak toplandı. Toplantıda, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt, harekatla ilgili olarak 'egemenliğe saldırı' tanımlamasında bulundu. Toplantıya başkanlık eden Irak Dışişleri Bakanı Ali el-Hakim ise terör örgütü YPG/PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonu, Arap Birliği adına kınadı ve Arap Birliği'ne Suriye'ye yeniden üye statüsü tanınması çağrısında bulundu.Amacı Arap ülkeleri arasında ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkileri düzenlemek olarak belirlenen Arap Birliği, 22 Mart 1945'te Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ve Suriye tarafından kuruldu. Arap Birliği'nin şu an 22 üyesi bulunuyor.

Kaynak: DHA