Arap Birliği, Af Örgütünün İsrail'i "apartheid rejimi" olarak tanımlayan raporundan memnun

Arap Birliğinin Filistin ve işgal altındaki Arap topraklarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcı Said Ebu Ali, Uluslararası Af Örgütünün yayımladığı ve İsrail'i "apartheid" rejimi olarak tanımlayan raporu memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Ebu Ali, Arap Birliğinin Mısır'ın başkenti Kahire'deki genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, " İsrail'in 2021 yılında Filistin halkına karşı işlediği insanlık ve savaş suçları" hakkında konuştu.

Genel Sekreter Yardımcısı konuşmasında, Londra merkezli Af Örgütünün " İsrail'in Apartheid Rejimi: Filistinlilere Yönelik Irksal Ayrımcılık ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar" başlığıyla yayımladığı rapora değindi.

Af Örgütünün 280 sayfalık "apartheid" raporunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Ebu Ali, raporun "uluslararası yasal bir belgeyi" temsil ettiğini vurguladı.

Ebu Ali, söz konusu raporu, işgalci güçlerin ( İsrail ) işlediği suçları ifşa etmesi bakımından "çok önemli" şeklinde nitelendirerek, "Filistin ve işgal altındaki Arap topraklarında cinayet, Filistin halkının evlerinin yıkılması ve mal varlıklarına el konulması" gibi suçların da işlenmeye devam ettiğini aktardı.

Af Örgütünün "apartheid" raporu

Uluslararası Af Örgütü, 1 Şubat'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında, " İsrail'in Apartheid Rejimi: Filistinlilere Yönelik Irksal Ayrımcılık ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar" başlığıyla hazırladığı 280 sayfalık detaylı raporunu duyurmuştu.

İsrail'in Filistinlilerin haklarını kontrol ettiği tüm bölgelerde, Filistinlilere karşı uyguladığı baskı ve tahakküm sistemine geniş detaylarıyla yer verilen araştırma raporunda, "apartheid suçunun" İsrail ve işgal altındaki Filistin toprakları ile yerinden edilerek diğer ülkelere sığınan Filistinlileri kapsayacak kadar geniş olduğu vurgulanmıştı.

Apartheid sistemi, uluslararası hukuka göre, bir ırksal grubun diğer bir ırksal grup üzerinde kurduğu kurumsallaşmış ve sistematik baskı ve tahakküm rejimi olarak tanımlanıyor. Ciddi bir insan hakları ihlali sayılan apartheid, uluslararası kamu hukukuna aykırı kabul ediliyor.