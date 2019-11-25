Arap Birliği: ABD'nin kararı, İsrail yerleşim birimlerini tüm unsurlarıyla meşrulaştırma girişimidir

25.11.2019 21:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:52

Arap Birliği, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı kabul etmeme kararını kınayarak, kararı söz konusu birimleri "meşrulaştırma" girişimi şeklinde nitelendirdi.

Filistin yönetiminin talebi üzerine, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği yerleşkesinde Dışişleri Bakanları seviyesinde düzenlenen olağanüstü toplantının ardından sonuç bildirgesi yayımlandı.

Washington yönetiminin Filistin meselesinde uluslararası yasaları hiçe sayan, tek taraflı kararlar aldığı hatırlatılan bildirgede, söz konusu kararların Orta Doğu'da istikrar ve barış ortamını tehdit ettiği vurgulandı.

ABD'nin işgal altındaki Filistin topraklarıyla ilgili kararının kınandığı sonuç bildirgesinde, ABD'nin kararının BM prensiplerine ve uluslararası yasalara aykırı, geleceğe yönelik hiçbir kanuni etkisi olmayacak geçersiz bir tutum olduğu belirtildi.

Bildirgede, "ABD'nin kararı, İsrail yerleşim birimlerini tüm unsurlarıyla meşrulaştırma ve destekleme girişimidir." ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini" duyurmuştu.

Filistin yönetimi de bunun üzerine Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Kaynak: AA