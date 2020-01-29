Arap Birliği: ABD'nin 'barış planı' Filistinlilerin meşru haklarını hiçe sayıyor
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Arap Birliği: ABD'nin 'barış planı' Filistinlilerin meşru haklarını hiçe sayıyor

Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı barış planının, Filistinlilerin meşru haklarını hiçe saydığını belirtti.

29.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:31
Arap Birliği: ABD'nin 'barış planı' Filistinlilerin meşru haklarını hiçe sayıyor

, ABD Başkanı 'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı barış planının, Filistinlilerin meşru haklarını hiçe saydığını belirtti.


Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, bu planın bağlayıcı olmadığı ve İsrail ile Filistin arasında barışın sağlanmasının tek tarafın değil iki tarafın iradesiyle mümkün olduğu kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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