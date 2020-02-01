Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği Ortadoğu barış planını reddetti
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Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği Ortadoğu barış planını reddetti

Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın önerdiği Ortadoğu barış planını reddetti

01.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:37
Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği Ortadoğu barış planını reddetti

Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan , ABD Başkanı 'ın önerdiği Ortadoğu barış planını reddetti


Arap Birliği'nin, dışişleri bakanları seviyesinde düzenlenen toplantısının ardından yayımlanan bildiride, "Filistin halkının özlemlerine ve temel haklara saygı göstermeyen ABD-İsrail planını reddediyoruz." denildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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