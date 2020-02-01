Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği Ortadoğu barış planını reddetti
Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın önerdiği Ortadoğu barış planını reddetti
01.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:37
Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği Ortadoğu barış planını reddetti
Arap Birliği'nin, dışişleri bakanları seviyesinde düzenlenen toplantısının ardından yayımlanan bildiride, "Filistin halkının özlemlerine ve temel haklara saygı göstermeyen ABD-İsrail planını reddediyoruz." denildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com