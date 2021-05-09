Arap Beyazay Derneği, Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımında bulundu

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler ile Türkler tarafından kurulan ve merkezi İstanbul'da olan Arap Beyazay Derneği tarafından Hatay'da ihtiyaç sahibi Suriyeli 500 aileye ramazan yardımı yapıldı.