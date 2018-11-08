Türkiye'den Apar Topar Ayrılan Suudi Konsolos'un Evinden Asit Çıktı

Orta Doğu'nun önemli basın kuruluşlarından Al Jazeera televizyonu, Cemal Kaşıkçı cinayetinin seyrini değiştirecek bir iddiada bulundu. Al Jazeera, incelemeler sonucunda Suudi konsolosun evinde hidroflorik asit ve özel kimyasal kalıntıların bulunduğunu duyurdu. Türkiye'deki Başsavcılık kaynaklarına dayandırılan haberde, bulguların Cemal Kaşıkçı'nın vücudunun tamamen yok edildiğini gösterdiğini aktardı.

KAŞIKCI CİNAYETİYLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçıhakkında her geçen gün yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Suudi Arabistan'ın cinayeti işlediğini itiraf ettiği olay için gündemi sarsan iddiayı, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu ortaya attı.

CESEDİ TAMAMEN YOK EDİLDİ

Al Jazeera televizyonu, Türkiye'deki bir Başsavcılık kaynağına dayandırdığı haberinde, incelemeler sonucunda Suudi konsolosun evinde hidroflorik asit ve özel kimyasal kalıntıların bulunduğunu duyurdu. Başsavcılık kaynağı, bulguların Cemal Kaşıkçı'nın vücudunun konsolosun evinde tamamen yok edildiğini gösterdiğini aktardı.