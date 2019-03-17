Arap Avukatlardan Filistin Meselesinde "Bilinçli Duruş" Çağrısı - Tunus

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Arap Avukatlar Birliği 24. Genel Kongresi

Tunus Ulusal Avukatlar Kurumu Başkanı Amir el-Mahrazi'nin kongredeki konuşması

Arap Avukatlar Birliği Genel Sekreteri Nasır Hammud el-Krevin'in kongredeki konuşması

Tunus Ulusal Avukatlar Kurumu Başkanı Amir el-Mahrazi ile röportaj Arap Avukatlar Birliği Genel Sekreteri Nasır Hammud el-Krevin, Arap dünyasının Filistin meselesini destekleyen ve İsrail'le normalleşmeye karşı çıkan bilinçli bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi.

Arap Avukatlar Birliği 24. Genel Kongresi, Arap ülkelerinden binin üzerinde avukat, avukat sendikaları, uluslararası şahsiyetler ile finans kurumları ve tahkim merkezleri temsilcilerinin katılımıyla başkent Tunus'ta başladı.

Kongrenin açılışında konuşan Krevin, "Arapların birinci meselesi olan Filistin meselesini destekleyen ve İsrail'le normalleşmeyi kabul etmeyen ortak ve bilinçli bir duruşa ihtiyaç var." dedi.

Tunus Ulusal Avukatlar Kurumu Başkanı Amir el-Mahrazi ise hiçbir şekilde İsrail'le normalleşme olamayacağını vurgulayarak, tüm Arap hukukçu ve avukatları, İsrail'le normalleşme karşıtı kampanyalara katılmaya çağırdı.

Kaynak: AA