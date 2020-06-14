Arap aşiretlerinden "YPG/PKK bölgenin kaynaklarını sömürüyor" açıklaması
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Arap aşiretlerinden "YPG/PKK bölgenin kaynaklarını sömürüyor" açıklaması

Suriye'nin doğusunda faaliyet gösteren Cezire ve Fırat Bölgesi Arap Meclisinin Sözcüsü Ahmet Carba, çiftçilere zarar ettiren ürün fiyatları dayatan terör örgütü YPG/PKK için, "Bölge kaynaklarını sömürerek, yoksulluktan muzdarip halkın altyapıdan ve kaynaklardan faydalanmasına izin vermiyor.

Arap aşiretlerinden
14.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:49

Suriye'nin doğusunda faaliyet gösteren Cezire ve Fırat Bölgesi Arap Meclisinin Sözcüsü Ahmet Carba, çiftçilere zarar ettiren ürün fiyatları dayatan terör örgütü YPG/PKK için, "Bölge kaynaklarını sömürerek, yoksulluktan muzdarip halkın altyapıdan ve kaynaklardan faydalanmasına izin vermiyor." ifadesini kullandı.

Carba, Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki bazı aşiretler adına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü YPG/PKK'ya tepki gösterdi.

Örgütün mahsulünü satmaya çalışan çiftçilere verdiği fiyatın üretim maliyetlerinin çok altında olduğunu belirten Carba, "(Örgüt) Çiftçileri mahsullerin masraflarını bile karşılayamacakları düşük fiyatlarla satışa zorluyor. Buğdayın fiyatını 0,17 dolardan, arpanın fiyatını da 0,5 dolardan belirledi. Bu fiyatlar maliyetin çok altında." ifadesini kullandı.

Suriye devriminin başlangıcından bu yana zorla birçok gücün bölgenin zengin kaynaklarını sömürdüğünü savunan Carba, "(Örgüt) Halkın işlerini tek başına yönetiyor. Ayrıca bölge kaynaklarını sömürerek, yoksulluktan muzdarip halkın altyapıdan ve kaynaklardan faydalanmasına izin vermiyor." paylaşımını yaptı.

Carba, bu tarz uygulamalara devam etmesi halinde terör örgütünün bölgeyi bilinmezliğe götüreceği, halkın protesto başlatacağı ve evine ekmek götürmek isteyen halkı kontrol edemeyeceği uyarısında bulundu.

Bir dönem Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) başkanlığı yapan Carba, halihazırda "Geleceğin Suriyesi Akımı" grubuna liderlik ediyor. ABD'nin 2016-2018 döneminde Arap aşiretler ile YPG/PKK arasında ittifak kurma çabasına girdiği sırada örgütle ilişkileri güçlenen Carba'nın bölgedeki etkisi, daha sonra örgüt tarafından sınırlandırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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