20.09.2019 00:02

Besteci ve orkestra Şefi Ali Hoca'nın bestelediği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ilk yerli opera eseri Arap Ali Destanı'nın prömiyeri yapıldı.

Gazimağusa'daki Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda gerçekleşen prömiyere, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, KKTC'nin 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda KKTC'li sanatsever katıldı.

Ali Hoca'nın bestelediği, yazar Havva Tekin'in librettosunu yazdığı ve opera rejisörü Aytaç Manizade'nin sahne yönetmenliğini üstlendiği Arap Ali Destanı'nın iki bölümden oluşan prömiyeri, halka açık ve ücretsiz sahnelendi.

Arap Ali Destanı operası, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi bünyesinde kuruluş çalışmaları devam eden KKTC Devlet Opera ve Balesi (KKTCDOB), Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü iş birliğiyle KKTC'nin ilk yerli opera eseri olarak sahnelendi.

Arap Ali Destanı'nın ikinci temsili, cumartesi akşamı Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda sahnelenecek.

Kaynak: AA