Aranması olduğu için polisten kaçmak isterken polisin ayağını kıran şahıs tutuklandı
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Aranması olduğu için polisten kaçmak isterken polisin ayağını kıran şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aranması olduğu için polisten kaçmak isterken polisin ayağını kıran şahıs tutuklandı

Samsun'da mahkemece aranan bir kişi GBT kontrolünde kendisini yakalayan polis ekiplerine direnip mukavemette bulunarak bir polisin ayağının kırılmasına sebep olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Samsun'da mahkemece aranan bir kişi GBT kontrolünde kendisini yakalayan polis ekiplerine direnip mukavemette bulunarak bir polisin ayağının kırılmasına sebep olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağıl Güven Timleri sokak üzerinde karşılaştıkları 19 yaşındaki S.C.A.'ya şüphe üzerine GBT kontrolü yaptılar. Bu sırada Çocuk Mahkemesi tarafından 'cinsel istismar' suçundan hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilen S.C.A. polislere direnip mukavemette bulunarak kaçmak istedi. Bu sırada çıkan arbede sırasında bir polisin ayağı kırıldı. Hastaneye kaldırılan polis memuru tedavi altına alınırken, S.C.A. gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan S.C.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 'Memura mukavemette bulunup ayağının kırılmasına sebep olan' S.C.A., savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.C.A. tutuklandı. Ancak, Çocuk Mahkemesi tarafından 'cinsel istismar' suçundan ifadesi olduğu için S.C.A. bu mahkemeye de çıkartılarak ifadesi alındı. Çocuk Mahkemesi S.C.A.'nın ifadesini aldıktan sonra serbest bırakılmasına karar verdi. Hakkında arama kararı veren mahkemece serbest kalması üzerine S.C.A., "Mahkeme beni serbest bıraktı. Keşke mahkemeye ifadeye gitseydim. Bu olaylar başıma gelmez, tutuklanmazdım" dedi.

S.C.A. Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Aranması olduğu için polisten kaçmak isterken polisin ayağını kıran şahıs tutuklandı
Aranması olduğu için polisten kaçmak isterken polisin ayağını kıran şahıs tutuklandı
Aranması olduğu için polisten kaçmak isterken polisin ayağını kıran şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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