Aranması olan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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Aranması olan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

11.03.2021 07:46 | Son Güncelleme: 11.03.2021 08:03

Aranması olan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandıİZMİR'in Buca ilçesinde aranması olan şüpheli, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

Aranması olan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

İZMİR'in Buca ilçesinde aranması olan şüpheli, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye atarken, şüphelendikleri 35 AOA 474 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü U.A., Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde kaçmaya başladı. Şüphelinin yakalanması için koordineli çalışma başlatan polis ekipleri, ilçenin birçok noktasını ulaşıma kapattı. Şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu, 175 Sokak'ta kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan U.A.'nın aranması olduğu öğrenilirken, U.A.'ya 5 bin lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan U.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Aranması olan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Aranması olan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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