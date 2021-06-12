Aranması olan şahıs üzerindeki silahla yakalandı
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Aranması olan şahıs üzerindeki silahla yakalandı

Aranması olan şahıs üzerindeki silahla yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan ve araması olduğu belirlenin şahsın üzerinden kurusıkıdan bozma tabanca bulundu.

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan ve araması olduğu belirlenin şahsın üzerinden kurusıkıdan bozma tabanca bulundu.

Edinilen bilgilere göre, İki Eylül caddesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri devriye esnasında durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdular. Şahsın yapılan kimlik sorgusunda bir suçtan arandığı tespit edildi. Şüpheli O.K.'nın yapılan üst aramasında kurusıkıdan bozma bir silah ve bir adet mermi ele geçirildi. Şahsa "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunu"na muhalefetten adli işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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