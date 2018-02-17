Aranması Olan Şahıs Polisten Kaçamadı
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Aranması Olan Şahıs Polisten Kaçamadı

Samsun’un Bafra ilçesinde polisten kaçan ve aranması olan şahıs yakayı ele verdi.

Aranması Olan Şahıs Polisten Kaçamadı

Samsun'un Bafra ilçesinde polisten kaçan ve aranması olan şahıs yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma taşıma ve bulundurma suçlarından hakkında aranması olan B.C.(25), Kızılırmak Mahallesi'nde polisleri görünce kaçmaya başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ile kaçan şahıs arasında kovalamaca başladı. Kaçan şahıs kovalamaca sonunda Altınkaya Mahallesi'nde polisler tarafından yakalandı. Yakalan şahıs işlemleri yapılmak üzere Asayiş Büroya götürüldü. - SAMSUN

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